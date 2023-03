Inter, rosa dall’età media più alta in Serie A! Alcuni elementi esausti – CdS

L’Inter ha la rosa più “anziana” della Serie A. L’idea di “instant-team” secondo l’analisi dell’edizione odierna del Corriere dello Sport ha prodotto una squadra incompiuta

INCOMPIUTA – L’Inter, nelle ultime due stagioni, ha sensibilmente alzato l’età media della sua rosa. Ad oggi i nerazzurri hanno il primato in Serie A con 28 anni e 307 giorni. Una rosa figlia di logiche societarie derivanti dalla possibilità di andare sul mercato, obbligando la dirigenza a virare sui parametri zero o su calciatori in prestito: solo la scorsa estate sono arrivati Mkhitaryan dalla Roma ed Acerbi dalla Lazio. La carta di identità di certi elementi può diventare un problema nel rush finale della stagione. Certi giocatori potrebbero arrivare appannati a certe partite: Dzeko, ad esempio, è calato di rendimento sensibilmente nel girone di ritorno. Il bosniaco non trova il gol dalla sfida contro il Napoli del 4 gennaio. Lo stesso Mkhitaryan, impiegato spesso da Inzaghi, ha accusato un fisiologico calo. Nella prossima stagione, scrive il quotidiano, l’obiettivo della dirigenza sarà quello di svecchiare la rosa.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona