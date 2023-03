Lukaku, questa sera un nuovo incontro con Ibrahimovic – TS

Questa sera Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic si incroceranno nuovamente sul rettangolo verde con le rispettive nazionali

INCONTRO – Continuano i match di qualificazione in vista dell’Europeo del 2024. Questa sera ci sarà Belgio contro Svezia alla Friends Arena. Sarà anche Lukaku contro Ibrahimovic, dopo che i due si sono affrontati diverse volte a San Siro per i derby tra Inter e Milan. Il belga dovrebbe partire dall’inizio, mentre lo svedese potrebbe entrare a partita in corso. Tra i due la tensione è alta, viste anche le vicende extracampo. L’episodio più “caldo” tra i due avvenne durante il match di Coppa Italia del 2021, quando il giocatore del Milan stuzzicò l’allora numero 9 nerazzurro, che reagi innescando quasi una rissa.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini