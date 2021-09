Inter-Real Madrid, mancano due gialli a Nacho e Carvajal: la moviola – CdS

Inter-Real Madrid, diverse sbavature nel corso della partita da parte dell’arbitro tedesco Daniel Siebert. Di seguito la moviola della partita secondo il Corriere dello Sport.

LA MOVIOLA – Inter-Real Madrid, nel primo tempo l’arbitro Siebert lascia correre parecchio, ma nella gestione dei cartellini mancano alcuni nomi sul taccuino. Al 15′, per esempio, manca un giallo a Carvajal per la trattenuta su Darmian. Al 28′, invece, gamba tesa di Nacho su Barella, il difensore non viene sanzionato. Nella ripresa c’è poco lavoro da svolgere rispetto i primi quarantacinque minuti di gioco, al 60′ corretto il giallo dato ad Alaba per fallo su Edin Dzeko. Secondo il quotidiano romano, voto 5,5 per l’arbitro tedesco.

Fonte: Corriere dello Sport – Patrick Iannarelli