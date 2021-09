Inter, i cambi non incidono. Quelli del Real Madrid fanno la differenza – CdS

L’Inter ha iniziato con il piede sbagliato la Champions League ma la sconfitta resta del tutto immeritata. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, i cambi decidono la partita: quelli dell’Inter non incidono, quelli del Real Madrid invece sì.

LA DIFFERENZA – Una vera e propria beffa per l’Inter, a cui sarebbe stato stretto anche il pareggio e invece sono andati sotto di un gol a un minuto dalla fine con il gol decisivo di Rodrygo, entrato dalla panchina. Edin Dzeko e Lautaro Martinez hanno impegnato più volte Courtois, che ha di fatto salvato il risultato agli spagnoli. L’Inter ha fatto la partita che ha preparato Simone Inzaghi in questi giorni, cioè senza coraggio, mantenendo il possesso palla e facendo correre gli avversari. I cambi di Simone Inzaghi a partita in corso non incidono, quelli di Carlo Ancelotti invece fanno la differenza. Con Arturo Vidal in mezzo, i nerazzurri calano di intensità, Correa e Vecino non incidono a differenza di Rodrygo e Camavinga.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti