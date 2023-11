Inter quasi al Mondiale per club: manca una cosa! La situazione − TS

L’Inter con la vittoria a Salisburgo ha ipotecato la presenza al maxi Mondiale per Club. Inzaghi e i suoi ragazzi ad un passo dagli States, spiega Tuttosport.

SITUAZIONE − L’Inter guarda oltreoceano e pensa al futuro negli Stati Uniti d’America. Nell’estate del 2025 si giocherà nel Nord America la 21ª edizione del Mondiale per Club nella nuova versione allargata a 32 club. Si tratta della nuova competizione varata dalla FIFA a cadenza quadriennale. Si parla di un introito che andrà a sfiorare i 4.5 miliardi di euro. Dodici le squadre europee che si potranno qualificare. Ad oggi, spiega Tuttosport, sono sicuri di essere in America Chelsea, Real Madrid e Manchester City. Queste infatti, sono le vincitrici degli ultimi tre anni a cui si dovrà aggiungere la vincitrice del 2024. L’Inter poi, con la vittoria a Salisburgo ha ipotecato il posto. I nerazzurri però, non sono ancora qualificati ufficialmente. La Fifa non ha infatti ancora scelto i criteri definitivi per la partecipazione e si attende il consiglio di fine dicembre. Le cose certe di questa nuova kermesse mondiale è che un Paese non potrà avere più di due squadre negli Stati Uniti. Dunque per l’Inghilterra niente più posti a meno che Arsenal, Newcastle e United vincano l’edizione di questa Champions League. Tuttosport spiega come i nerazzurri, prendendo in esame il ranking Uefa siano al secondo posto generale, alle spalle del Bayern Monaco e davanti al Psg. Escluse queste certezze, ci sono ancora in ballo altri sei-sette posti. A sperare c’è anche la Juventus che nonostante non giochi l’attuale Champions League, ha un punteggio alto nel ranking (47). I bianconeri gufano Milan e Napoli, ferme rispettivamente a 39 e 34 punti. Ma ancora in corsa, in quanto aventi almeno altre due gare per aumentare i propri punteggi.

Fonte: Federico Masini – Tuttosport