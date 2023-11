Lautaro Martinez fa ricca l’Inter (70 milioni!). E supera Crespo − CdS

Il gol a Salisburgo di Lautaro Martinez vale 70 milioni di euro. L’Inter gongola col suo Toro, che ha anche superato il connazionale Hernan Crespo in un dato.

PAZZESCO − Lautaro Martinez show. Avvio pazzesco del Toro, già a 12 gol in 11 partite di campionato, 14 in 15 considerando l’intero inizio di stagione. Quella a Salisburgo è una rete di una pesantezza straordinaria. Non solo dal punto di vista prettamente tecnico: l’Inter vola agli ottavi di Champions League con due turni di anticipo e si guadagna il pass per il Mondiale per club del 2025. Ma anche economico: complessivamente sulle casse di Zhang arriveranno 70 milioni di euro. 50 o 60 milioni prossimi come quota garantita per la sola partecipazione al Mondiale negli USA e 10 dalla Uefa per l’approdo agli ottavi di Champions. Insomma, l’Inter si fa ricca. Intanto, Lautaro Martinez – che dopo Frosinone volerà in Nazionale per sfidare prima l’Uruguay e poi il Brasile – ha superato Hernan Crespo in un dato. Ossia nel numero dei gol in trasferta in Champions League: l’ex attaccante si è fermato a 8, il Toro ora è a 9.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania