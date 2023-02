Inter, oggi confronto tra Inzaghi e la dirigenza! Due concetti fondamentali

Oggi la ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile dopo la sconfitta di Bologna e il giorno di riposo concesso alla squadra. Secondo quanto riportato su Sportmediaset, oggi stesso Simone Inzaghi incontrerà anche Piero Ausilio e Beppe Marotta per fare il punto della situazione. La dirigenza ribadirà due concetti fondamentali.

CONFRONTO – Oggi alla ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile, andrà in scena un confronto tra la dirigenza dell’Inter e Simone Inzaghi. L’Amministratore Delegato, Beppe Marotta e il Direttore Sportivo Piero Ausilio ribadiranno all’allenatore i concetti già espressi pubblicamente. E a sua volta Inzaghi li trasmetterà ai suoi giocatori. Due i concetti fondamentali da qui in avanti: compattezza e concentrazione. Così da poter chiudere al meglio il campionato e conquistare l’obiettivo stagionale. Insomma, prestazioni come quelle di Bologna non sono più ammesse dalla dirigenza nerazzurra.

Fonte: Sportmediaset