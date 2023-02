Inter-Lecce, vietata trasferta a San Siro per i tifosi salentini: i dettagli

L’Inter ha reso nota la decisione presa dall’Autorità di Pubblica Sicurezza che riguarda i tifosi salentini residenti in provincia di Lecce.

COMUNICATO – A seguire la nota pubblicata sul sito del club nerazzurro. “FC Internazionale Milano rende noto che l’Autorità di Pubblica Sicurezza ha vietato, nella giornata di lunedì 27 febbraio, la trasferta Inter-Lecce a tutti i residenti a Lecce e Provincia, con la finalità di inibire la trasferta alla tifoseria ospite.

Gli acquirenti coinvolti riceveranno via email nella mattinata di martedì 28 febbraio le istruzioni operative, a seconda che si tratti del settore ospiti o di altri settori dello stadio. In particolare, tutti i tifosi del Lecce residenti in provincia di Lecce potranno ottenere un rimborso collegandosi alla pagina web dedicata del sito Vivaticket, entro e non oltre le ore 14.00 di venerdì 3 marzo.

Per ulteriori informazioni o assistenza ci si potrà rivolgere al servizio clienti FC Internazionale Milano al numero 02 82942000 attivo dal lunedì al venerdì (09:00-13:00 / 14:00-18:00) oppure tramite modulo di contatto su https://www.inter.it/it/contattaci“.

Fonte: Inter.it