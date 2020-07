Inter, occhi a Manchester City-Newcastle: Valentino Lazaro dal 1′

Dopo essere subentrato dalla panchina nell’ultima partita giocata dal Newcastle, contro il West Ham, questa sera Valentino Lazaro – esterno in prestito dall’Inter – scenderà in campo dal primo minuto sul campo del Manchester City.

DI NUOVO TITOLARE – Entrato dalla panchina al 70′ di Newcastle-West Ham, sfida terminata 2-2, Valentino Lazaro scenderà di nuovo in campo questa sera da titolare sul campo del Manchester City. L’esterno in prestito dall’Inter, dopo aver trovato il gol nella sfida vinta per 1-4 dai bianconeri contro il Bournemouth, avrà un’ottima possibilità contro una grande squadra per mettersi in mostra e guadagnarsi (a distanza) la fiducia di Antonio Conte in vista della prossima stagione. Oltre all’austriaco, a scendere in campo saranno Darlow, Gayle, Muto, Manquillo, Almirón, Atsu, Longstaff, Allan e Young.