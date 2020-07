Nainggolan, titolare e capitano: le scelte di Zenga per Fiorentina-Cagliari

Radja Nainggolan sarà regolarmente in campo da titolare anche questa sera, in vista di Fiorentina-Cagliari. Il centrocampista di proprietà dell’Inter scenderà sul terreno di gioco con la fascia di capitano al braccio.

CAPITANO – Altra presenza da titolare per Radja Nainggolan, che questa sera partirà dal primo minuto in Fiorentina-Cagliari. Il centrocampista belga, ancora in prestito dall’Inter, guiderà i suoi con la fascia di capitano al braccio, con i sardi che dovranno riscattare la sconfitta per 0-1 subita domenica in casa contro l’Atalanta. Oltre a lui, il tecnico Walter Zenga farà scendere in campo Cragno, Walukiewickz, Klavan, Lykogiannis, Nández, Birsa, Rog, Mattiello, Joao Pedro e Giovanni Simeone.