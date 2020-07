Joao Mario, ritorno da titolare nel derby di Mosca: cambio di ruolo

Dopo essere partito dalla panchina nell’ultima sfida pareggiata dalla Lokomotiv Mosca contro il Sochi, Joao Mario torna in campo da titolare nel derby di questa sera contro lo Spartak Mosca. Cambio di ruolo per lui, che non verrà schierato sulla fascia come nelle ultime uscite.

Here is our starting 1️⃣1️⃣ for #SpartakLoko🔥

A few changes to the team♻️

➖Ignatjev comes back after suspension

➖Magkeev replaces Krychowiak, who is suspended

➖Rybus restored to the line up after recovering from injury

➖Joao Mario replaces Rifat#FCLM pic.twitter.com/vDxze61Wlp

— FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv_eng) July 8, 2020