Inter-Lione, tifosi sugli spalti in gran numero. I tagliandi venduti – CdS

L’Inter sabato gioca contro il Lione la penultima amichevole ufficiale del suo precampionato. Si gioca a Cesena e la risposta del pubblico è stata eccellente.

RISPOSTA – L’Inter oggi disputa un nuovo allenamento congiunto ad Appiano Gentile contro la Pro Sesto per poi affrontare sabato il Lione in amichevole. I nerazzurri sono quasi arrivati alla fine della loro preparazione e sabato, come racconta il Corriere dello Sport, allo stadio di Cesena ci saranno ben 14mila tifosi a spingere la squadra di Inzaghi. Le attese per il nuovo anno sono alte con i tifosi che sognano e non vedono l’ora di vedere all’opera Lukaku e compagni. Intanto in amichevole, poi, il 13 agosto, ufficialmente contro il Lecce in Serie A.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti