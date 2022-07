Ruggeri: «Inter, Skriniar e Bastoni da tenere! Lukaku? Una speranza»

Enrico Ruggeri, noto cantante e tifoso dell’Inter, in un’intervista concessa a Tuttosport ha parlato di vari temi legati al mondo nerazzurro, fra cui il ritorno di Lukaku

SPERANZA – Queste le parole di Enrico Ruggeri: «Lukaku-Lautaro Martinez? È la coppia che ha vinto lo scudetto. Certo l’ultimo anno del belga non è stato esaltante e quindi spero che Lukaku sia quello di due anni fa e non quello di Londra. Tradimento? Io penso che bisogna cambiare mentalità. Non si può più pensare a Javier Zanetti, Paolo Maldini o anche Alex Del Piero. Romelu Lukaku rappresenta a pieno cosa è il calcio di oggi: un calcio senza bandiere».

MERCATO – Ruggeri parla a proposito del possibile mercato in uscita: «Squadra che vince non si tocca. È vero che l’Inter non ha vinto lo scudetto però allora diciamo: squadra che va bene non si tocca. Ogni volta che va via qualcuno ed arriva un altro è sempre una scommessa. Lo è stato con Dumfries, che non sembrava all’altezza, ora è andato via Perisic, vediamo se Gosens è di pari livello. Ogni volta è un salto nel buio. Se ci mettiamo a fare la lista dei sostituti che non sono andati bene la lista è lunghissima. De vrij è quello che ha fatto meno bene, io terrei Skriniar e Bastoni a tutti i costi».

Fonte: Tuttosport – Luca Uccello