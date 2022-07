Milenkovic, futuro tutto da scrivere. Due opzioni sul tavolo: gli scenari – TS

Nikola Milenkovic presto dovrà prendere una decisione sul suo futuro. Secondo Tuttosport, il centrale della Fiorentina ha due opzioni sul tavolo

FUTURO – Nikola Milenkovic è uno dei nomi più chiacchierati sul mercato. Sul centrale della Fiorentina, con il contratto in scadenza a giugno del 2023, ci sono gli occhi puntati di diversi club fra cui l’Inter, che pensa al serbo completare il reparto arretrato. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna di Tuttosport, di fronte al serbo si sono aperti due possibili scenari: il rinnovo triennale di contratto con la Fiorentina o l’addio per un grande club in questa sessione di mercato. Si attendono sviluppi sulla vicenda.

Fonte: Tuttosport – Stefano Salandin