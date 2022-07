Inter, torna di moda la pista Udogie? Ennesimo duello con la Juventus – TS

L’Inter è sempre vigile sul mercato. In caso di partenza di Dumfries, potrebbe tornare di moda il nome di Destiny Udogie dell’Udinese. Si prospetta, però, l’ennesimo duello di mercato con la Juventus

DUELLO? – Destiny Udogie, esterno classe 2002, è un profilo che fa gola a diversi club di Serie A. Secondo Tuttosport, non fa eccezione l’Inter che potrebbe riaprire i discorsi per l’esterno dell’Udinese in caso di una partenza eccellente sulle corsie esterne (Dumfries, ndr). I nerazzurri, però, dovranno provare a superare la concorrenza della Juventus, da tempo interessata al calciatore. Si prospetta, quindi, l’ennesimo duello di mercato fra i due club: per convincere Pozzo a lasciar partire l’esterno azzurro serviranno non meno di 20 milioni.

Fonte: Tuttosport – Filippo Cornacchia – Stefano Lanzo