Inter-Lione, altra amichevole non al pari della condizione. Perché? – CdS

L’Inter dopodomani gioca una nuova amichevole contro il Lione. Per i nerazzurri è la terza amichevole di questo pre-campionato contro una squadra francese. Perché?

MOTIVO – L’Inter oggi gioca contro la Pro Sesto ad Appiano in un nuovo allenamento congiunto. Una sfida che precede di sole 48 ore il test amichevole contro il Lione a Cesena. Quest’ultimo è la terza squadra francese del precampionato che l’Inter affronta, dunque la domanda sorge spontanea: perché? C’è un motivo. Come spiega il Corriere dello Sport, la volontà di Inzaghi e il suo staff è far misurare i giocatori con squadre molto più avanti nella preparazione considerando che, il prossimo 5 agosto, la Ligue 1 apre ufficialmente i battenti. Dunque, avere di fronte squadre più pronte, non fa altro che bene alle gambe e alla condizione atletica. Una mossa strategica di Inzaghi.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti