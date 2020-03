Inter, libertÃ  agli stranieri ma il consiglio di restare in Italia – SM

Inter, libertà agli stranieri ma il consiglio di restare in Italia – SM

Condividi questo articolo

Terminata la quarantena imposta dal contatto con Rugani (positivo al Covid-19) nel corso di Juventus-Inter, la società nerazzurra ha dai ai suoi giocatori stranieri il permesso di raggiungere le loro famiglie fuori dall’Italia, ma avrebbe consigliato la permanenza nel nostro paese

L’Inter ha terminato il periodo di quarantena imposto dopo Juventus-Inter in seguito alla positività dello juventino Daniele Rugani al Covid-19 dando quindi il permesso ai giocatori stranieri di raggiungere le loro famiglie all’estero. Secondo “Sport Mediaset” la società avrebbe però consigliato ai giocatori, se possibile, di restare in Italia. La motivazione va cercata nel rischio, una volta tornati in Italia per una eventuale ripresa degli allenamenti e del campionato, di dover essere sottoposti a un’ulteriore periodo di quarantena.