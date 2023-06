Inter, la buona notizia per Inzaghi è il rientro di un titolare – TS

TuttoSport conferma una buona notizia per Inzaghi, ovvero il rientro in gruppo di un titolare, ritenuto fondamentale nello scacchiere del tecnico nerazzurro

RIENTRO – TuttoSport afferma che Henrikh Mkhitaryan sta per rientrare in gruppo. Già oggi l’armeno lavorerà col gruppo, essendo fuori dal 16 maggio per una distrazione muscolare al retto della coscia sinistra. Una buona notizia per Simone Inzaghi, che per la scalata in Champions League ha puntato forte sull’ex Roma, dimostratosi un elemento di sicura affidabilità e di grande esperienza.

Fonte: TuttoSport