Inzaghi pronto alla partita della vita: pochi i dubbi di formazione – TS

Simone Inzaghi si appresta a giocare la partita più importante della sua vita. Il mister, nonostante tutta la pretattica possibile, schiererà presumibilmente la stessa formazione vista negli euroderby, come conferma TuttoSport

PRONTO – TuttoSport parla di un Simone Inzaghi pronto alla sfida più importante della sua carriera. Il tecnico ha definito il Manchester City come il “mostro finale dei videogiochi” e mai definizione fu più corretta. Nonostante Simone abbia voluto strategicamente alzare una cortina fumogena sulla formazione («Ho dubbi in tutti i reparti perché fortunatamente ho la possibilità di scegliere e questo per un allenatore è la miglior cosa che ci sia»), risulta difficile pensare che possa essere diversa rispetto a quella che ha battuto il Milan nel doppio euroderby con Onana in porta; difesa composta da Darmian, Acerbi e Bastoni; Dumfries e Dimarco sulle corsie laterali; Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan in mezzo al ring più Dzeko e Lautaro in attacco.

ANNEDDOTO – In conferenza, Inzaghi ha raccontato un anneddoto divertente che riguarda il suo primo incontro con Pep Guardiola. Il tecnico nerazzurro aveva incontrato Guardiola a colazione in un hotel di New York nel 2019, ai tempi del viaggio di nozze con la moglie Gaia.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino