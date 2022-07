Inter, Inzaghi dopo Lens concede giorni di riposo: poi tutti ad Appiano Gentile – CdS

Inter, prima sconfitta dell’estate per Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro dopo l’amichevole in Francia, concederà giorni di riposo alla squadra.

RIPOSO – Dopo essere tornati da Lens, Simone Inzaghi ha concesso alla squadra due giorni di riposo. Un modo per consentire al gruppo di “staccare” e ricaricare, ma soprattutto passare del tempo con le proprie famiglie dopo 10 giorni di ritiro alla Pinetina. Da martedì, però, il gruppo riprenderà ed è previsto che i giocatori non convocati ieri per motivi fisici rientrino in gruppo.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti