Plastino: «Asllani forte! Traquartista? Lo vedo meglio in altro ruolo»

Plastino, Direttore di Radio Sportiva, sulle frequenze dell’emittente radiofonico ha detto la sua riguardo il ruolo di Kristjan Asllani all’Inter.

IL RUOLO – Michele Plastino risponde alla domanda di un tifoso riguardo il ruolo del nuovo centrocampista dell’Inter: «Asllani dietro le punte? Io lo farei giocare centrale a guardia della difesa che poi viene avanti. Lui come giocatore non è male, se lo fai giocare dietro le due punte però è riduttivo perché poi rischia di finire ingabbiato. Per me deve giocare davanti la difesa».