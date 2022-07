Barzaghi: «Handanovic motivato con Onana! Lazaro valida alternativa»

Marco Barzaghi, giornalista di Sportmediaset, in un video pubblicato attraverso il suo canale YouTube ha detto la sua riguardo la prestazione dell’Inter contro il Lens, in particolare Samir Handanovic – a detta sua migliorato dopo l’arrivo di André Onana -, ma anche Valentino Lazaro.

PRESTAZIONI – Marco Barzaghi esprime una sua opinione riguardo la prestazione dei nerazzurri in campo contro il Lens: «Handanovic migliore in campo della squadra, sembra veramente motivato dalla concorrenza di Onana. Lazaro può essere un’alternativa, non mi è dispiaciuto a sinistra. Mkhitaryan sta trovando sempre di più la gamba, sugli scudi Asllani ma ci sta. Stanno carburando anche Nicolò Barella e Marcelo Brozovic, un po’ scarico Hakan Calhanoglu».