Inter, inizia una settimana decisiva: tra la storia e l’incubo – CdS

L’Inter è alle porte di una settimana che potrebbe risultare decisiva per il futuro della squadra nerazzurra

IN BILICO – La stagione dell’Inter è in bilico tra l’essere storica e trasformarsi in un incubo. La conclusione ideale dell’annata prevede che i nerazzurri si qualifichino alla prossima Champions, vincano la seconda Coppa Italia e soprattutto conquistino la Champions League a Istanbul. Se però dovesse concretizzarsi uno scenario opposto a questo – con l’Inter che finirebbe con il cerino in mano – in Viale Liberazione potrebbero esserci dei problemi. L’obiettivo, al momento, è infilare tre vittorie nelle prossime tre, quindi Benfica, Empoli e Juventus. In ogni caso, arriverà il momento di valutare i due anni di Inzaghi, e nonostante la possibilità di una fine gloriosa, le strade del tecnico e del club potrebbero comunque separarsi, date le distanze createsi negli ultimi mesi.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno