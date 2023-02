Inter discontinua: bene contro le grandi, ma con le piccole cala l’attenzione – TS

Troppi alti e bassi nel rendimento dell’Inter che contro le grandi sfodera prestazioni da Champions League, mentre contro le piccole cala l’attenzione. L’edizione odierna di Tuttosport analizza il momento della squadra di Simone Inzaghi.

DISCONTINUI – Della partita dell’Inter contro il Bologna va sottolineata l’ennesimo calo di attenzione allarmante nel rendimento della squadra, quando incontra le medio-piccole. Alterna partite da Champions League come quella con il Porto, ad altre invece dove si trova a gestire o, peggio ancora, non si sintonizza proprio sull’appuntamento. A inizio stagione, quando l’Inter era invece in deficit fisico rispetto alla concorrenza, accadeva il contrario. La squadra era super-concentrata in tutte le partite e quindi vinceva con chi le era inferiore, mentre perdeva contro le big. Vero è che a Inzaghi avrebbe potuto inventarsi qualcosa a livello tattico, però risulta singolare mettere alla gogna un allenatore che era stato esaltato dopo l’1-0 al Porto. Le sette sconfitte in campionato devono però essere spunto per un esame approfondito su quanto fatto in stagione dall’Inter. Il compito di Inzaghi sarà togliere dalla testa ai giocatori che il campionato sia una parentesi tra le grandi notti di Coppa.

Fonte: Corriere dello Sport – Stefano Pasquino