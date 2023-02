Bologna-Inter 1-0, cinque dati statistici che potresti non sapere

Bologna-Inter 1-0 costa una nuova sconfitta al Dall’Ara, campo certo non amico e dove troppo spesso sono arrivate giornate storte (non solo l’anno scorso). L’analisi statistica lo conferma in pieno.

DUE – Le sconfitte consecutive per l’Inter in casa del Bologna, dopo il terrificante 2-1 del 27 aprile 2022. I rossoblù prima dell’anno scorso non vincevano dal 10 febbraio 2022 al Dall’Ara (anche lì 2-1), il precedente bis è del 1999 con tre KO: 2-0 il 17 gennaio, 2-1 il 30 maggio (nello spareggio UEFA) e 3-0 il 7 novembre.

TRE – I Bologna-Inter giocati da Romelu Lukaku al Dall’Ara. Questa è la prima volta che non riesce ad andare in gol, dopo la doppietta nell’1-2 del 2 novembre 2019 e l’unica rete nello 0-1 del 3 aprile 2021.

SEI – Le squadre che hanno conquistato più dei diciassette punti dell’Inter nelle dodici trasferte. Il Napoli, ovviamente, con trentaquattro su tredici partite, poi l’Atalanta con ventiquattro e le stesse gare esterne, quindi la Roma con ventidue in dodici, la Lazio con ventuno in undici, la Juventus con venti in undici e il Milan con diciannove in dieci. Un rendimento che non è certo l’ideale per giocarsi la qualificazione alla prossima Champions League.

SETTE – Le sconfitte per Simone Inzaghi in queste ventiquattro giornate di Serie A. Ha già eguagliato quanto fatto da Antonio Conte ma nei due anni in cui era rimasto sulla panchina dell’Inter, con settantasei partite di campionato (cinquantadue vittorie e diciassette pareggi).

TRENTACINQUE – Le sconfitte dell’Inter in casa del Bologna in Serie A. Sul campo dei felsinei la situazione è di gran lunga peggiore, perché di contro le vittorie sono trentatré (con quindici pareggi). Contando tutte le competizioni non va meglio: trentanove pari più diciassette segni X fra campionato, Coppa Italia e il già citato spareggio UEFA del 1999.