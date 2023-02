Lautaro Martinez, grido di allarme dopo Bologna-Inter. Ora serve continuità – CdS

Lautaro Martinez giustamente deluso dopo Bologna-Inter, durante le interviste chiama a raccolta tutta la squadra e indica la via per la ripresa, a partire già dalla prossima partita. Grido di allarme dell’argentino, il Corriere dello Sport questa mattina riprende le sue parole, evidentemente nervoso dopo la partita.

SERVE CONTINUITÀ – Lo sguardo assente di Lautaro Martinez, l’espressione scura dopo Bologna-Inter. E la voce che spacca il silenzio come un tuono: «Sono qui a chiedere scusa alla gente, a tutti i nostri tifosi. Se giochiamo così non andiamo da nessuna parte». Di poche e misurate parole, l’attaccante nerazzurro cerca le cose giuste da dire dopo il ko contro i rossoblù, le pesa, ma le cose che vanno dette arrivano sempre di getto, quasi d’istinto. L’Inter di questo ultimo periodo è un mistero, una squadra che deve trovare quello che indica Lautaro. Continuità, intensità, direzione. Poi la lite su Sky con Giancarlo Marocchi: «Le scuse ai tifosi fino a un certo punto perché tanto voi vi impegnate. Diventa più importante però il primo discorso relativo al fatto che così non andate da nessuna parte. Fossi un tuo compagno un po’ mi farebbe arrabbiare ma lo userei per parlarne nello spogliatoio. Ma tra di voi quando vi ritroverete ne parlerete o no?». Immediata la replica di Lautaro Martinez: «Sì, certo che ci parliamo. Io sono chiaro qui davanti al microfono e con i miei compagni. Tran quilli che sono una sola persona e quello che ho da dire io lo dico».

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Burreddu