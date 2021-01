Perrone: “Inter, devi fare a meno di Lukaku! Chi vuole vincere…”

Lukaku Inter

Roberto Perrone, giornalista e scrittore, ha parlato a “Sky Sport” dell’attuale situazione in casa Inter e della possibile assenza di Romelu Lukaku contro la Sampdoria, a causa del problema muscolare patito nella partita di ieri vinta contro il Crotone (vedi articolo)

ALTERNATIVA – Roberto Perrone, giornalista e scrittore, mette in guardia i nerazzurri. Il motivo? La dipendenza dalle prestazioni e dalle reti di Romelu Lukaku. Questo in sintesi il suo pensiero a “Sky Sport”: «Io credo che l’Inter debba fare a meno di Romelu Lukaku. Deve abituarsi a fare a meno di lui, come ha fatto il Milan con Zlatan Ibrahimovic: deve essere la squadra a supportare la manovra offensiva e sopperire l’assenza di questo giocatore. Le squadre che vogliono vincere devono abitarsi a fare questo, e con tutti gli uomini a disposizione. Vere alternative al belga non ce ne sono, ma la sua assenza non deve essere un impedimento per continuare questa striscia vincente».