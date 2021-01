Lukaku, domani gli esami strumentali: Inter ottimista! La situazione – SM

Lukaku tiene con il fiato sospeso l’Inter, che mercoledì sarà impegnata a Genova nella sfida contro la Sampdoria, valida per la sedicesima giornata di Serie A. Il belga intanto si allena a parte e domani svolgerà gli esami strumentali. Secondo “sportmediaset.it”, filtra ottimismo

IN ATTESA – Romelu Lukaku è in dubbio per Sampdoria-Inter, sfida in programma mercoledì 6 gennaio alle ore 15.00 e valida per la sedicesima giornata di Serie A. Il belga, uscito al 75′ nella sfida contro il Crotone, oggi si è recato ad Appiano Gentile, dove ha lavorato a parte. Domani sono in programma gli esami strumentali e solo allora si avranno le idee più chiare sui tempi di recupero. In casa Inter, secondo quanto rivelato da “sportmediaset.it”, filtra un certo ottimismo: Lukaku difficilmente sarà titolare nella sfida contro i blucerchiati, ma Antonio Conte è fiducioso di poterlo recuperare per i big match contro Roma e Juventus.

