Inter, Conte sempre più vicino al rinnovo: lo scudetto un incentivo

L’Inter vuole rinnovare il contratto di Antonio Conte. Secondo quanto riportato da “Sportmediaset”, parti sempre più vicine, soprattutto con un eventuale vittoria del campionato.

RINNOVO – L’Inter al termine di questa stagione potrebbe incontrare Antonio Conte per cercare di prolungare il suo contratto, in scadenza la prossima stagione. Il tecnico nerazzurro avrebbe uno stimolo in più con la possibile vittoria del campionato di Serie A, avvenuto al suo secondo anno in nerazzurro. I presupposti ci sono, la volontà della società è chiara. In quel caso il suo ingaggio salirà a 13,5 milioni di euro netti.