In Inter-Sassuolo Conte conferma Young? Test probante per l’inglese

In Inter-Sassuolo potrebbe esserci la conferma di Ashley Young sulla fascia sinistra. La partita diventerebbe quindi un test specifico per l’inglese.

DUBBI A SINISTRA – Sassuolo-Inter, come noto, è stata la partita della svolta per Perisic. Ma domani nella gara di ritorno non è detto che sia recuperato. O magari Conte con estrema prudenza sceglierà di portarlo solo in panchina. In questi casi inevitabilmente sulla fascia sinistra ci sarebbe la conferma di Young. La partita diventerebbe così un test per il numero 15.

BISOGNO DI MINUTI – L’inglese è appena tornato titolare in Bologna-Inter grazie, appunto, all’affaticamento accusato da Perisic con la Croazia. Un fatto che non accadeva da un po’, precisamente da gennaio. Per Young forse il momento giusto visto che ha potuto lavorare in modo specifico. Contro i rossoblù è stato chiamato a una partita di sacrificio su Skov Olsen e non è stato brillantissimo. I movimenti e la coordinazione coi compagni sono da oliare, ma con l’azione del gol si è scrollato di dosso molta ruggine. Un’iniezione di fiducia importante.

TEST DI CRESCITA – Il Sassuolo infatti punta molto sugli esterni nell’economia del suo gioco. Quelli offensivi puntano la porta sia palla al piede che coi tagli, quelli difensivi puntano il fondo e cercano scambi corti. Berardi, se giocherà, sarà il pericolo numero uno. Ma proprio Young dovrebbe ricordarsi bene anche di Muldur. Nel tristemente famoso 3-3 di un anno fa il numero 15 venne asfaltato dal terzino turco. Era la sua prima sfida coi neroverdi. Nella seconda Conte gli ha concesso dieci minuti. Inter-Sassuolo quindi è un test specifico. A cui l’inglese deve farsi trovare pronto.