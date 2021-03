Inter Club e Inter Campus, all’asta maglie di Eriksen e Barella per la Bolivia

Eriksen – Inter-Benevento – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Le maglie autografate di Christian Eriksen e Nicolò Barella sono all’asta sulla piattaforma Charity Stars: il ricavato andrà a Inter Campus Bolivia

COMUNICATO – A seguire la nota da parte del sito dell’Inter su questa iniziativa. “Inter Club e Inter Campus tornano a collaborare, questa volta insieme alla piattaforma online di aste benefiche Charity Stars“.

ASTA – “Da oggi e per dieci giorni, sarà possibile aggiudicarsi la terza maglia home autografata dai due centrocampisti Nicolò Barella e Christian Eriksen. Si tratta delle maglie messe a disposizione dei due giocatori nel match casalingo contro il Genoa, giocato il 28 febbraio a San Siro e vinto 3-0 dai nerazzurri. Una partita speciale che ha visto gli Inter Club protagonisti. La sfida infatti è stata l’occasione per festeggiare il 60esimo anniversario della fondazione del Centro Coordinamento, e ha visto la prima squadra scendere in campo con una patch Inter Club dedicata“.

RICAVATO – “Il ricavato di quest’asta sarà destinato a Inter Campus Bolivia dove dal 2008, insieme alla Fundacion Casari, il progetto sociale nerazzurro supporta oltre 220 bambini e bambine di Cochabamba, provenienti da aree emarginate o separati dalla propria famiglia per la reclusione in carcere dei genitori e garantendo sostegno all’educazione e all’inclusione sociale.

