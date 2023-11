Inter-Bologna, in vendita i biglietti per la sfida di Coppa Italia: i dettagli

Inter-Bologna di Coppa Italia sarà la penultima sfida del 2023 per la squadra nerazzurra, impegnata agli ottavi di finale della coppa nazionale. Sono stati messi già in vendita i biglietti per la sfida, ecco tutti i dettagli.

BIGLIETTI IN VENDITA – “Gli ottavi di finale di Coppa Italia, chi vince vola ai quarti. Una sfida tutta da vivere a San Siro, appunto in pieno clima natalizio: si scende in campo mercoledì 20 dicembre, alle 21:00. Il calore lo dovranno dare le migliaia di tifosi nerazzurri sugli spalti. Come sempre, sarà fondamentale la spinta di tutto il popolo interista. I biglietti per assistere alla sfida sono in vendita, e per l’occasione i prezzi saranno veramente eccezionali, con tre fasi di vendita: abbonati e soci avranno l’opportunità di essere presenti con soli 2€! La vendita libera, che aprirà il 10 novembre, consentirà l’acquisto con soli 5 €!”.

Fonte: inter.it