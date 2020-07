Inter-Bologna, ex arbitro Chiesa: “Disastro! Espulsioni Soriano e Bastoni…”

Intervenuto su “Calciomercato.com”nello spazio a lui riservato, l’ex arbitro internazionale Massimo Chiesa ha analizzato la direzione arbitrale di Luca Pairetto in Inter-Bologna, trentesima giornata del campionato di Serie A, e le espulsioni di Roberto Soriano e Alessandro Bastoni

MOVIOLA – Queste le parole dell’ex arbitro internazionale Massimo Chiesa sulla direzione arbitrale di Luca Pairetto in Inter-Bologna, trentesima giornata del campionato di Serie A: Pairetto 4 (Var Di Paolo). “Disastro totale di Pairetto. ​Al 41’ il primo giallo per Bastoni è corretto per il mani volontario. Al 51’ l’arbitro si perde un intervento di mano falloso di Denswil a metà campo: mancano sia il fischio che il giallo (Denswil era diffidato anche, ndr). Al 57’ l’episodio che cambia il match: Pairetto fischia un fallo a Soriano su Gagliardini e il giocatore del Bologna protesta. “Mi ha detto ‘sei scarso’”, la frase con cui l’arbitro ha giustificato il rosso diretto con la panchina di Mihajlovic. Si tratta di una situazione di carattere molto personale: il rosso a mio avviso è inopportuno. Eccessiva durezza di Pairetto, che poteva richiamare Soriano e ammonirlo. Al 62’, giusto il rigore assegnato all’Inter per il fallo di Dijks che sgambetta in area Candreva. Eccessivo anche il secondo giallo con conseguente espulsione per Bastoni: un errore fatto per provare a riequilibrare le cose dopo l’errato rosso a Soriano“.