Calcagno (AIC): “Serie A, ragioniamo per anticipare di mezz’ora le partite”

Condividi questo articolo

Umberto Calcagno, presidente dell’AIC (Associazione Italiana Calciatori) dopo le dimissioni di Damiano Tommasi, intervenuto sulle frequenze di “Radio Anch’io Sport” oggi ha parlato della possibilità di anticipare di mezz’ora le partite della Serie A.

ORARI – Umberto Calcagno, presidente dell’AIC, a “Radio Anch’io Sport” ha parlato della possibilità di anticipare di mezz’ora le partite restanti in Serie A: «Cambio di orario? Valutiamo insieme alla Lega Serie A, stiamo ragionando. Non siamo d’accordo con l’anticipo secco per la partita del pomeriggio, noi avevamo ipotizzato le 17, le 19 e le 21. Ci sono esigenze televisive, devono passare due ore e un quarto tra una partita e l’altra. Avevamo chiesto di non giocare il pomeriggio, ma era una soluzione non percorribile, anche se la soluzione della Lega ha limitato molto le partite pomeridiane».