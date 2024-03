Inter, andamento dei prestiti: Carboni per la bandiera, Satriano scatto

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Valentin Carboni firma un assist “inutile” in Monza-Roma (1-4). In Francia ottime notizie per Martin Satriano (e anche per Joaquin Correa).

RIEPILOGO PRESTITI – Altra giornata dai colori chiaroscuri per i giocatori dell’Inter in prestito. In Serie A sorride Gaetano Oristanio, che dalla panchina assiste all’importante vittoria del Cagliari in casa dell’Empoli. Va invece male a Valentin Carboni. Che firma un assist contro la Roma, ma è quello della bandiera del Monza nell’1-4 finale. Mentre in Serie B la Sampdoria di Filip Stankovic e Sebastiano Esposito è l’unica a sorridere. Col portiere titolare e l’attaccante in panchina nel 3-1 corsaro in casa della Feralpisalò. Scende invece sotto media il minutaggio di Franco Carboni: in Ternana-Parma parte ancora una volta al primo minuto e poi esce all’intervallo. Torna titolare anche Francesco Pio Esposito, nell’1-1 tra Bari e Spezia. In Francia, infine, grandi sorrisi per entrambi i giocatori di proprietà Inter. Il Marsiglia di Joaquin Correa vede di nuovo il quarto posto, a -5 grazie alla goleada in casa del Clermont. Il Brest di Martin Satriano ancora meglio, dato che conferma il secondo posto, allungando sul Monaco.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

GAETANO ORISTANIO (A) – Empoli-Cagliari 0-1: in panchina

VALENTIN CARBONI (C) – Monza-Roma 1-4: in panchina, subentra al 22′

FILIP STANKOVIC (P) – Feralpisalò-Sampdoria 1-3: titolare, 90′ in campo

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Feralpisalò-Sampdoria 1-3: in panchina

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Bari-Spezia 1-1: titolare, sostituito all’84’

EDDIE SALCEDO (A) – Sudtirol-Lecco 1-0: in panchina, subentra al 78′

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Cosenza-Catanzaro 0-2: in panchina, subentra all’82’

FRANCO CARBONI (D) – Ternana-Parma 1-3: titolare, sostituito all’intervallo

JAN ZUBEREK (A) – Ternana-Parma 1-3: non convocato

IONUT RADU (P) – Burnley-Bournemouth 0-2: non convocato

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Siviglia-Real Sociedad 3-2: indisponibile per infortunio

JOAQUIN CORREA (A) – Clermont-Marsiglia 1-5: in panchina, subentra all’83’

MARTIN SATRIANO (A) – Brest-Le Havre 1-0: titolare, 90′ in campo, 1 ammonizione

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Standard Liegi-Gent 4-2: indisponibile per infortunio

MATTIA ZANOTTI (D) – Servette-San Gallo 2-0: titolare, 90′ in campo

NIKOLA ILIEV (A) – Ludogorets-CSKA 1948 2-0: in panchina, subentra all’82’