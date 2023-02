Inter, andamento dei prestiti: Esposito esordio con gol! Un altro in rete

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Sebastiano Esposito inaugura la nuova esperienza con un gol all’esordio. Dall’Olanda invece arrivano brutte notizie.

RIEPILOGO PRESTITO – Buone notizie in via indiretta in casa Inter, analizzando le prestazioni dei giocatori in prestito. Dopo un semestre apatico, Sebastiano Esposito bagna nel migliore dei modi la maglia del Bari. In casa della SPAL (contro l’ex compagno Radja Nainggolan), l’attaccante segna all’esordio, firmando il gol del momentaneo 0-2. E la stessa gioia la prova Facundo Colidio, che trova la prima rete stagionale nel 2-2 tra il suo Tigre e il Rosario Central. Non riesce invece a ripetersi Gaetano Oristanio. Dopo la prima marcatura in Eredivisie, contro l’AZ di Zinho Vanheusden (che rimane in tribuna) il fantasista rimedia un’espulsione diretta per un brutto fallo. Trasferendoci invece in Francia, seconda maglia da titolare per Lucien Agoumé (nella sconfitta del Troyes col Lione). Buona prova invece di Ionut Radu, che tiene inviolata la porta dell’Auxerre contro il Reims.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

ANDREA PINAMONTI (A) – Sassuolo-Atalanta 1-0: indisponibile per infortunio

STEFANO SENSI (C) – Monza-Sampdoria 2-2: squalificato

VALENTINO LAZARO (C) – Torino-Udinese 1-0: indisponibile per infortunio

MARTIN SATRIANO (A) – Roma-Empoli 2-0: titolare, sostituito al 62′

FRANCO CARBONI (D) – Monza-Sampdoria 2-2: in panchina

LORENZO PIROLA (D) – Salernitana-Juventus 0-3: in panchina

ANDREI RADU (P) – Auxerre-Reims 0-0: titolare, 90′ in campo

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Troyes-Lione 1-3: titolare, 90′ in campo

FILIP STANKOVIC (P) – Volendam-AZ 1-1: titolare, 90′ in campo, 1 gol subito

GAETANO ORISTANIO (A) – Volendam-AZ 1-1: titolare, espulso al 76′

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Volendam-AZ 1-1: non convocato

SAMUELE MULATTIERI (A) – Como-Frosinone 0-2: in panchina

GIOVANNI FABBIAN (C) – Palermo-Reggina 2-1: squalificato

GABRIEL BRAZAO (P) – SPAL-Bari 3-4: non convocato

MARCO POMPETTI (C) – Pisa-Südtirol 0-1: in panchina

EDDIE SALCEDO (A) – Parma-Genoa 2-0: in panchina, subentra al 78′, 1 ammonizione

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – SPAL-Bari 3-4: titolare, sostituito al 58′, 1 gol

DARIAN MALES (C) – Grasshoppers-Basilea 1-0: in panchina, subentra al 67′

FACUNDO COLIDIO (A) – Tigre-Rosario Central 2-2: titolare, 90′ in campo, 1 gol