Esposito timbra all’esordio come un ex Inter! Spettacolare Spal-Bari

Termina 3-4 Spal-Bari al Mazza. Match intensissimo con tantissime emozioni. In gol il proprietà Inter Esposito e l’ex Nainggolan. Entrambi all’esordio

SPETTACOLO − Partita spettacolare al Mazza di Ferrara fra Spal e Bari. In campo dal primo minuto subito Sebastiano Esposito, il cui tecnico Mignani si era espresso con fiducia nel prepartita (vedi articolo). La squadra pugliese inizia alla grande e nel giro di ventisei minuti trova un uno-due letale: prima Folorunsho e poi proprio Esposito. Esordio da urlo per il giocatore in prestito dall’Inter e arrivato durante l’ultima sessione invernale di calciomercato. La squadra di Daniele De Rossi è in difficoltà e le cose faticano a cambiare anche ad inizio ripresa. Minuto 56′, Maiello serve Cheddira che batte ancora Alfonso per lo 0-3. La reazione degli spallini porta la firma di un ex nerazzurro, Radja Nainggolan. Il belga entra al 51′ e dopo dieci minuti firma l’assist per la rete di Moncini. Il Bari però non ci sta e dopo sei minuti trova addirittura il quarto gol con Antenucci, entrato al posto di Esposito. Il finale è al cardiopalma. Tra l’81’ e l’83’, è ancora il Ninja a spingere l’insperata rimonta della Spal. Sua la rete del 2-4 che poi diventa 3-4 con Celia. Nel finale, Spal all’arrembaggio alla ricerca del clamoroso pareggio ma il Bari riesce a portare a casa il risultato.