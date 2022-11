Infantino: «Ci vorrebbe un Maradona-day. Ha fatto piangere la mia Inter!»

Gianni Infantino, presidente FIFA e noto tifoso dell’Inter, intercettato ai microfoni di Gonfialarete ha parlato dei due anni dalla scomparsa di Maradona facendo riferimento alla squadra nerazzurra.

LA SUA INTER – Infantino parla di Diego Armando Maradona facendo riferimento alla sua squadra del cuore, cioè l’Inter: «Vorrei che d’ora in poi, ad ogni Mondiale, ci prendessimo un giorno per celebrare Diego Armando Maradona, perché ha fatto innamorare tante persone del nostro sport, il calcio. Sono italiano e tifoso dell’Inter. Non sono argentino né tifoso del Napoli, e ovviamente Diego ha fatto piangere molte volte l’Inter e l’Italia, ma gli vogliamo tanto bene».

Fonte: gonfialarete.com