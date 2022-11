Impallomeni: «Recuperi record? Spero no in Serie A! Immagino Inter-Milan»

Uno degli aspetti maggiori che sono saltati all’occhio in questi Mondiali sono sicuramente i lunghi recuperi concessi dai direttori di gara. Un tema del quale ha parlato anche l’ex calciatore Stefano Impallomeni sulle frequenze di TMW Radio.

RECUPERI RECORD – Fanno discutere gli abbondanti minuti di recupero che vengono concessi ai Mondiali. Di questo ha parlato Stefano Impallomeni, sottolineando gli effetti che potrebbe avere nel campionato italiano: «Spero che in Serie A non ci siano questi recuperi così lunghi, credo sia stato dato un input e si sta seguendo quella linea. Ma così è un altro sport e non mi piace. Diventa football americano. Voglio vedere Milan-Juventus o Inter-Milan con questi recuperi record».