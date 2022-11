Rodrigo Becao ha l’Inter fra le squadre interessate: l’Udinese fa il prezzo

Rodrigo Becao è un nome segnalato fra i possibili obiettivi dell’Inter a livello di mercato. Tutto Udinese dà il prezzo fatto dalla società friulana e alcune delle squadre che vogliono il difensore brasiliano.

IN ORBITA NERAZZURRA – Rodrigo Becao ha chiuso il 2022 con un infortunio, ma prima di fermarsi ha avuto un rendimento più che buono con l’Udinese. Il difensore brasiliano ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2024 e la società vorrebbe rinnovare: non dovesse trovare un accordo può pensare di cederlo subito. Non sarà semplice arrivare a un accordo, stando a Tutto Udinese, ma il club bianconero ha fiducia. Il sito cita Everton e West Ham come club esteri segnalati, in Italia c’è l’Inter assieme al Torino. Rodrigo Becao in nerazzurro potrebbe essere un sostituto ideale di Stefan de Vrij. La valutazione è attorno ai venti milioni.

Fonte: Tutto Udinese – Davide Marchiol