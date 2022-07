Impallomeni: «Inter superiore alle altre ma Inzaghi deve saper variare»

Stefano Impallomeni, su Tmw radio, avvisa Inzaghi. Il tecnico dell’Inter, a detta sua, ha in mano una squadra molto forte ma non deve puntarsi soltanto su una sola idea di calcio

VARIARE − Impallomeni dà un consiglio a Inzaghi: «Inzaghi lo reputo un ottimo allenatore, ha una squadra superiore alle altre ma ci sono altri modi per giocare. Una squadra deve avere alternative. Non bisogna vincere per forza con gli esterni. C’è una via di mezzo, perché rischi di incartarti in qualche sfida con lo stesso modulo. Gli allenatori portano avanti delle cose soltanto per avere ragione senza provare invece alternative o altre soluzioni. Per me l’Inter ha qualcosina in più rispetto alle altre anche se prima lo dovrà dimostrare sul campo».