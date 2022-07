FOTO – Lukaku vittima di sfottò ad Appiano: «Certe cose non cambiano»

Lukaku è come sempre grande protagonista in casa Inter, anche in allenamento. L’attaccante belga, che ha da poco ritrovato i colori nerazzurri dopo una stagione non felice al Chelsea, dà vita a un simpatico siparietto con Gagliardini e altri compagni

COSE CHE NON CAMBIANO MAI – Romelu Lukaku è tornato all’Inter e si vede. Il belga è sempre più coinvolto e felice di poter difendere nuovamente i colori nerazzurri e insieme a lui il resto della squadra. Nell’allenamento odierno grandi sorrisi e un simpatico siparietto con il numero 90 interista protagonista: durante l’allenamento prende tunnel da Roberto Gagliardini, nell’ilarità generale, ma su Instagram nega: “Alcune cose non cambiano mai (non ho preso tunnel!!)”.

I commenti dei compagni sono altrettanto curiosi: da Lautaro Martinez che scrive “sei sempre tu Lukaku”, con riferimento all’ormai noto “sei sempre tu Maresca” di Antonio Conte allo stesso Gagliardini che con soddisfazione esclama “vai! Altro giro”.