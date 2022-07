Pinamonti vede l’Atalanta: distanza minima con l’Inter! Filtra fiducia − Sky

Pinamonti si avvicina all’Atalanta. Tra l’Inter e la squadra orobica la distanza si è accorciata, c’è fiducia per chiudere. Decisiva la volontà del giocatore

FIDUCIA − Andrea Pinamonti vede l’Atalanta. L’attaccante classe 1999 è vicino al trasferimento a Bergamo. Come riporta Luca Cilli di Sky Sport 24, tra Inter e Dea ballano soltanto cinque milioni: 20 la richiesta dell’Inter, 15 la proposta dell’Atalanta. C’è però fiducia da ambo le parti per poter chiudere il prima possibile. Pinamonti, infatti, è convinto della sua prossima destinazione tant’è che ha già rifiutato due proposte da Monza e Salernitana. In entrambi i casi, l’Inter aveva trovato un accordo con i club ma l’operazione non è andata a buon finire proprio per volere del giocatore.