Icardi contattato dalla Juventus, l’ex Inter riflette: decisione in 48 ore! CR7 via – SI

Icardi torna di moda per la Juventus, che nelle prossime ore perderà quasi sicuramente Cristiano Ronaldo. Come riportato in esclusiva da “Sportitalia”, l’operazione per portare l’ex capitano dell’Inter a Torino è già partita. Ma per l’attacco bianconero ci sono anche altre opzioni last minute

ICARDI AL BIVIO – Ormai non ci sono più dubbi: Cristiano Ronaldo vuole il Manchester City a tutti i costi! E la Juventus è costretta a trovare un erede in attacco. Forse due. Per questo la società bianconera ha individuato e già contattato Mauro Icardi per completare il suo reparto offensivo. L’attaccante argentino ex Inter è il primo nome sulla lista per il post-CR7 a Torino. Icardi ha preso tempo: nelle prossime 24-48 ore deciderà con la moglie Wanda Nara se lasciare la Francia per tornare in Italia. In caso di fumata nera, la Juventus cercherebbe il suo nuovo attaccante in Inghilterra. Sul taccuino bianconero due punte dell’Arsenal: Pierre-Emerick Aubameyang e Alexandre Lacazette. Questo è ciò che riporta “Sportitalia”, che il giornalista Alfredo Pedullà dettaglia inserendo tra i papabili anche l’ex Moise Kean, in uscita dall’Everton, come secondo acquisto in attacco. In casa Juventus si cerca il doppio colpo per sostituire Cristiano Ronaldo: Icardi lascerà Parigi per tornare a sfidare l’Inter con la maglia della sua più acerrima rivale?