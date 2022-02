Ibrahimovic slitta il rientro: salta il derby di Coppa Italia? – SM

Ibrahimovic prosegue con il programma personalizzato a Milanello, ma secondo quanto riportato da Sportmediaset, contro l’Udinese non ci sarà. Obiettivo derby di andata di Coppa Italia.

SLITTA IL RECUPERO – Zlatan Ibrahimovic è fermo ai box da diverse settimane per un’infiammazione al tendine d’Achille e non si è ancora allenato con il resto del gruppo. Anche contro l’Udinese non sarà a disposizione di Stefano Pioli nell’anticipo di venerdì sera a San Siro. L’obiettivo dello svedese, secondo Sportmediaset -, è quello di recuperare in vista del derby di andata di Coppa Italia contro l’Inter, in programma martedì 1 marzo alle 21.

Fonte: Sportmediaset