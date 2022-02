Inzaghi preoccupato per la fase difensiva: momento giusto per intervenire

Inzaghi dopo la sconfitta maturata a San Siro contro il Sassuolo si è detto preoccupato per la prestazione della difesa, soprattutto nel primo tempo. In questa settimana “senza impegni” (anche se si scenderà in campo venerdì), il momento giusto per lavorare sul reparto arretrato.

SETTIMANA DI LAVORO – Inzaghi questa settimana dovrà lavorare, soprattutto a livello psicologico, per ritrovare la fiducia dopo gli ultimi risultati deludenti, a partire dal derby perso in campionato. Qualcosa si è evidentemente inceppato, e il tecnico piacentino ha individuato parte del problema nell’atteggiamento della difesa. Nelle ultime sei gare disputate in Serie A, difatti, la squadra ha subito ben sette gol, e solo una volta la porta è rimasta inviolata, cioè contro l’Atalanta in campionato. Handanovic e compagni dovranno lavorare duramente approfittando della settimana “senza impegni” (anche se si scenderà in campo venerdì sera alle 20:45 contro il Genoa) per provare a riequilibrare e ritrovare i meccanismi che fino a poco tempo fa sembravano a dir poco automatici. Intanto, a proposito della sfida contro il Genoa, Alessandro Bastoni tornerà a disposizione dopo la squalifica. Panchina per Federico Dimarco, che torna a essere un’arma a partita corso (QUI le sue parole su Inter-News.it).