Inter, una settimana per riprendersi: margine andato, vietato sbagliare

Dopo diverso tempo, l’Inter torna ad avere (circa) una settimana di stop tra due partite. Uno stacco che aiuta la squadra e il tecnico Simone Inzaghi a riorganizzare le idee, tirare nuovamente il fiato e prepararsi per il prossimo filotto di gare che sta per arrivare. A partire dal Genoa.

RIPOSO – Tra Supercoppa Italiana, Coppa Italia e Champions League, l’Inter da inizio anno ha praticamente sempre giocato una partita ogni tre giorni. Un vero e proprio tour de force che ha inoltre visto un filotto di gare tra Milan, Roma, Napoli e Liverpool. Partite che hanno richiesto un grande dispendio fisico e mentale dai giocatori e dal tecnico, un dispendio che ha richiesto il conto nella gara persa contro il Sassuolo. Ora, finalmente, i nerazzurri dopo tanto tempo hanno la possibilità di uno stacco più lungo. Cinque giorni nel dettaglio, dalla scorsa domenica a venerdì, dove sarà in programma la gara in trasferta contro il Genoa. Uno stacco temporale che permetterà all’Inter di riorganizzare idee ed energie in vista del prossimo filotto di partite.

Inter, vantaggio dilapidato. Ora basta passi falsi, a partire dal Genoa

MARGINE ANDATO – L’Inter, di fatto, ora non può più sbagliare. È vero, potenzialmente i nerazzurri possono essere primi in classifica in caso di vittoria nel recupero contro il Bologna. Ma quel che è certo è che il margine accumulato nel finale dello scorso anno sulle inseguitrici è stato dilapidato. La “buona” notizia è che la maggior parte degli scontri diretti (Atalanta, Milan, Napoli, Lazio) sono stati archiviati. Un ulteriore motivo che impone all’Inter, adesso, di ridurre i passi falsi al minimo. A partire già dalla trasferta di venerdì.