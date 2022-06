Hjulmand (CT Danimarca): «Brozovic? Uno dei migliori in circolazione»

Brozovic domani giocherà in Danimarca-Croazia di UEFA Nations League. Alla vigilia della partita il CT dei padroni di casa, Hjulmand, ha elogiato pubblicamente il centrocampista dell’Inter in conferenza stampa.

AL TOP – Kasper Hjulmand, commissario tecnico della Danimarca, valuta il reparto della Croazia: «Sono molto bravi col pallone, hanno grande tecnica. Un centrocampo fra i migliori in circolazione con Marcelo Brozovic, Luka Modric e Mateo Kovacic, poi anche quelli che possono entrare come Mario Pasalic che mi ha impressionato. Hanno una grande squadra, li ammiro e in maniera particolare Modric, che è splendido vederlo giocare. Speriamo che domani non sia al 100% perché è fantastico, lo è stato in tutta la sua carriera: è come il vino, migliora col tempo».