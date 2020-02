Higuain, niente allenamento per infortunio: Juventus-Inter a rischio?

Gonzalo Higuain non ha preso parte all’allenamento odierno della Juventus a causa di un infortunio. Il calciatore soffre di una leggera lombalgia. Sfida con l’Inter a rischio?

INFORTUNIO – Gonzalo Higuain è risultato spesso decisivo nelle sfide tra Juventus ed Inter. Il calciatore argentino quest’oggi non ha preso parte all’allenamento della squadra bianconera a causa di un infortunio. A rischio il suo impiego contro la squadra di Antonio Conte? Ecco il report dal sito ufficiale dei bianconeri: “Higuain non ha preso parte all’allenamento a causa di una lieve lombalgia e le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno”. La situazione verrà monitorata nei prossimi giorni, ma è difficile credere che l’attaccante argentino non riesca a recuperare per la sfida contro l’Inter in programma l’1 Marzo.

Fonte: Juventus.com