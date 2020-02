Inter Academy Brasile, nuova partnership al via: le parole di Antonello

Nuovo progetto nerazzurro in Brasile: prende infatti oggi il via la partnership tra Inter Academy Brasile e IT.SPORTS, che si occuperà di tutti gli aspetti del progetto. In occasione della presentazione ha parlato anche Alessandro Antonello, CEO Corporate della società nerazzurra.

NUOVO PROGETTO – Continua l’impegno dell’Inter nel mondo. Nella giornata di oggi, la società nerazzurra ha presentato una nuova collaborazione tra Inter Academy in Brasile e IT.SPORTS, che ha sviluppato un modello innovativo di gestione delle scuole calcio, appositamente studiato per l’occasione. “Il modello” – si legge sul sito della società nerazzurra, “permetterà di gestire in modo integrato tutte le scuole calcio nerazzurre del territorio brasiliano, avvalendosi di strumenti tecnologici che permetteranno di garantire alti standard tecnici e gestionali a questa nuova fase di sviluppo del progetto nerazzurro in Brasile”. L’inizio delle attività tecniche è previsto nel marzo 2020 con un coach nerazzurro che raggiungerà il paese per lavorare a stretto contatto con le scuole calcio del territorio.

FORMAZIONE – Del progetto ha parlato Alessandro Antonello, CEO Corporate della società nerazzurra: «L’Inter è da sempre molto attenta alla formazione dei giovani calciatori, sia dal punto di vista tecnico che umano, e abbiamo ritrovato nel partner IT.SPORTS la stessa attitudine che contraddistingue il nostro club. Siamo quindi convinti che questa partnership migliorerà ulteriormente Inter Academy in Brasile».